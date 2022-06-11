Ölümlü kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Çemberi yakınlarında bugün saat 07,30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

11.06.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aktan Naim Yıltan BİRKAYA (E-19), yönetimindeki JR 028 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Ergüden Ltd isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı AFŞİN (E-62)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Hakkı AFŞİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan BİRKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.