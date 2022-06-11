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Ölümlü kaza!

Haspolat Çemberi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 08:38
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Ölümlü kaza!
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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Çemberi yakınlarında bugün saat 07,30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

11.06.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aktan Naim Yıltan BİRKAYA (E-19), yönetimindeki JR 028 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Ergüden Ltd isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı AFŞİN (E-62)'e çarpmıştır.  Kaza sonucu yaya Hakkı AFŞİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir.  Araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan BİRKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 11.06.2022 08:42
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