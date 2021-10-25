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ÖLÜMLÜ KAZA! Polisten açıklama geldi

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:20
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ÖLÜMLÜ KAZA! Polisten açıklama geldi
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25.10.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Arapköy’de sakin Besiki BAKHSOLİANİ (E-55), yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Besiki BAKHSOLİANİ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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