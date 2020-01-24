Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Son Dakika
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...

Ölümlü kaza zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak!

24 Ocak 2020 Cuma 21:00
Ölümlü kaza zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak!

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Büyük Anadolu Otel önünde, 21 Ocak saat 19.00 sıralarında Mahir Salman Söker’in (E-42) yönetimindeki RF 453 plakalı salon araçla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve adada turist olarak bulunan Veysel Can’a (E-51) çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını ve gönüllü ifade vererek 50 kilometre gitmesi gereken yolda 70-80 kilometre hızla seyrettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca aracın navigasyonunda inceleme yaptığını, hız limitinin 73 kilometre olduğunu belirlendiklerini aktardı.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alındığını kaydeden polis, yapılan incelemede test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Polis, otopside Can’ın ölüm nedeninin ise çoklu kaburga kırığı, kafatası kırığı, beyin ve iç organ kanaması sonucu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının ülkede çalışma izinli olduğunu, bir çocuğunun KKTC’de diğer üç çocuğunun ise Türkiye’de olduğunu, zaman zaman onları görmeye gittiğini kaydeden polis, zanlının gerekli dikkati göstermeyip ölümle sonuçlanan kazaya neden olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Polis, bu nedenlerle zanlının tutuklu yargılanmasını ve 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı Ünver Bedevi ise kazanın meydana geldiği yolda ışıklandırma olmadığını, Veysel Can’ın çitlerin arasından aniden yola atladığını öne sürdü. Bedevi Girne’de bir otelde çalışan zanlının kullanımındaki aracın teknolojik donanımlı olduğunu, sağ ve sol kısımlarında sensör bulunduğu için önüne bir cisim çıkması halinde otomatik bir şekilde durma özelliğine sahip olduğunu belirtti ve yaya Can’ın aniden yola fırladığı için sensörlerin çalışmadığını ifade etti. Bedevi ayrıca müvekkili hakkında alınan tanık ifadelerinde olumsuz bir beyan bulunmadığını söyledi ve Can ile ilgili tanık ifadelerinin içeriğini sordu.

Bedevi soruşturmanın bazı kısımlarının eksik araştırıldığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme teminat duruşmasını iptal edip, zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim
Akıncı: Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim
Tatar: Depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür
Tatar: Depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür
Gök yüzündeki ışık merak uyandırdı!
Gök yüzündeki ışık merak uyandırdı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim