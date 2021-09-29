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Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası meselesi ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 15:53
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Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
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(Kamalı Haber)

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası meselesi ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tansel Çizer olayla ilgili bulguları aktardı. Çizer 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengiz Topel Hastahane Kavşağı üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki NH 233 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Lefke’de sakin Abdullah KESKİN’e (E-22 TC Öğrenci) aracının sol ön kısmı ile çarpıp yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaya almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini ve otopsi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Tansel Çizer mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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