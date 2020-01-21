Ölümlü kaza zanlısı Söker’e üç gün tutukluluk

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün 19.00 sıralarında, Girne Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker’in yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN’a çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ülkemizde turist olarak bulunan 51 yaşındaki Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklandı…

Bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı Söker için üç gün tutukluluk verildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (BRT/PGM)