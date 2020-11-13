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Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen kazada Ahmet Evli (57) yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Sıdıka Keleş yaşamını yitirdi.

13 Kasım 2020 Cuma 19:23
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Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen kazada Ahmet Evli (57) yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Sıdıka Keleş yaşamını yitirdi.

Bu gelişme üzerine daha önce tutuklanan ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Ahmet Evli yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki 13 Ekim saat 12.15 sıralarında Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs ile seyreden Ahmet Evli’nin yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptığını ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş’in önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, Keleş’in beyin kanaması geçirdiğini ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar oluştuğunu kaydetti.

Polis, 13 Ekim tarihinden beri hastanede yoğun bakımda olan keleş’in önceki gün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, bu nedenle zanlı hakkındaki suçlamanın nevinin de değiştiğini belirterek,  yeni teminat şartları belirlenmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile yeniden teminata bağladı.

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