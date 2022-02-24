Künye
Kıbrıs 20
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan ve covid testi pozitif olan zanlı S.Ö'nün gıyabında ek tutukluluk alındı.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:00
201 Okunma
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
banner108

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı S.Ö'nün 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek,  Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yapılan otopside trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini belirtti. Polis, motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu'ndan tahlil maksatlı 10 CC kan örneği alındığını söyleyerek, SP 180 plakalı araç sürücüsünün ise suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi.

Polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu, dile getirip, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 4 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
Selma Şemi hayatını kaybetti
Selma Şemi hayatını kaybetti
KIB-TEK ‘zamla’ krizden çıkamaz!
KIB-TEK ‘zamla’ krizden çıkamaz!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim