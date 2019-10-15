Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Girne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru meydana gelen ve yayanın ölümü ile neticelenen trafik kazasında tutuklanan araç sürücüsü zanlı Michalakis Stefanou dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2019 Salı 17:00
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu, huzurda bulunana zanlı Michalais Stefanou’nun 11 Ekim 2019 tarihinde saat 20.15 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru yönetimindeki KNE 40 plakalı Toyota marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmında yol içerisinde Güzelyurt istikametine doğru yaya olarak yürüyen Karşıyaka'da sakin Hüseyin Aşık'a (E-65) aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Hüseyin Aşık’ın aldığı yaralar sonucu hemen kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti.  Polis kazaya sebep araç sürücüsü Michalais Stefanou tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının soruşturma maksatlı 3 gündür poliste tutuklu olduğunu kaydeden polis, zanlının GKRY vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspatı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Michalakis StefanouHüseyin Aşık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2019-10-15 17:18:10

ölümlü kazaya sebep olan birini bırakmanız kafada çok soru işareti bırakıyor teminat akıl alcak gibi değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Evrak sahtelemeden 1 kişi tutuklandı
Evrak sahtelemeden 1 kişi tutuklandı
LTB’den Kaymaklı Bölgesi Kanalizasyon altyapısına yatırım
LTB’den Kaymaklı Bölgesi Kanalizasyon altyapısına yatırım
CTP: Halkımızın cepheleşmesini, ayrışmasını asla kabul etmiyoruz
CTP: Halkımızın cepheleşmesini, ayrışmasını asla kabul etmiyoruz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim