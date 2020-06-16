Ölümlü kazada 3 gün daha tutukluluk

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde önceki akşam meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Bestami Durmuş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılganolayla ilgili bulguları aktardı.

Özatılgan, 16 Haziran 2020 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Alayköy’ de sakin Mustafa İpek’in yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet ile seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş’un yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının motosikleti hiç görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğin belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.