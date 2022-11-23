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Ölümlü kazada flaş gelişme

Hasan ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:49
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Ölümlü kazada flaş gelişme



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.11.2022 tarihinde, Karpaz - İskele Anayolunun, Mehmetçik - Pamuklu Dörtyol kavşağı üzerinde meydana gelen ve Hasan ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma; Rasim ÇEBİ (E-59) yönetimindeki TME 809 plakalı Otobüs ile Pamuklu köyü içerisinden Gazimağusa-Karpaz Anayolu istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşakta durmayarak anayola çıkış yapması neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Otobüs şoförü Rasim ÇEBİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 23.11.2022 10:56
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