Ölümlü kazada gelişme

Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Dün akşam meydana helen ölümlü trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22), yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polis dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad'ın taburcu olduğunu açıkladı.
Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Dün akşam meydana helen ölümlü trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22), yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.