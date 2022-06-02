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Ölümlü kazada gelişme

Polis dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad'ın taburcu olduğunu açıkladı.

02 Haziran 2022 Perşembe 16:38
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Ölümlü kazada gelişme

Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Dün akşam meydana helen ölümlü trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22), yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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