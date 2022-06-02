Ölümlü kazada gelişme

Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Dün akşam meydana helen ölümlü trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22), yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.