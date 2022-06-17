Ölümlü kazada kanında alkol bulundu!

“Dikkatsizlik sonucu ölümle neticelenen kazaya sebebiyet vermek” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılan D.N ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına olgularla ilgili mahkemeye bilgi veren tanık polis, zanlının yapılan otopsisinde “trafik kazasına bağlı iç kanama” sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyleyerek, müteveffanın yapılan kan testinde kanında 207 ml alkol tespit edildiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık, ileride yapılacak yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 40 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 150 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmesi yanında zanlının ehliyetine de el konulması yönünde emir verdi. (MHA)