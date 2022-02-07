Ölümlü kazada karar açıklandı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklu yargılanan alkollü ve ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Soytaç, açıkladı.

Başkan Aksun “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma”, “Alkollü araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma”, “Dikkatsiz araç kullanma” suçlarında yargıladıkları davada kararı oy birliği ile verdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçu olduğuna vurgu yapıp, bu suça 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü kaydetti. Soytaç, ölümle neticelenen trafik kazalarının, tarifi imkânsız acılara neden olup, halkı ciddi şekilde endişeye sevk ettiğine dikkat çekti. Soytaç, sanığın 147 promil alkol etkisi altında ve aşırı süratli seyrederek, bir kişinin ölümüne neden olduğuna vurgu yaptı. Soytaç, kazanın meydana gelmesinin hem sanığın hem de karşı araç sürücünün kusurlarıyla oluştuğuna ayrıca müteveffanın da emniyet kemeri takmamakla kusurlu olduğuna değindi. Soytaç, sanığın süratli araç kullanması, kazayı önlemek için fren yapmaması, alkollü oluşu, alkol nedeniyle ehliyetine 6 ay el konulmasına rağmen ehliyetsiz araç kullanması, ehliyetsiz araç kullanmaktan da trafik cezası olması, kazada bir kişinin ölümü, 2’si çocuk 4 kişinin yaralanması ve sanığın trafik kurallarına uymamayı davranış biçimi haline getirmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, oybirliği ile sanığa 3 yıl hapis 6 ay hapis cezası verdiklerini ayrıca 1 yıl motorlu araç sürmekten men ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 raddelerinde Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki FT 677 plakalı araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirterek, o esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan ve ehliyeti 3 Eylül Tarihinde yine alkollü araç kullandığı için alınan sanık Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önün tıkaması sonucu meydana gelmişti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde durmuştu. Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada, ayrıca FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagihan Şentürk, aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk ile 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek yaralanmıştı. Sanık, bu kaza ile birlikte toplam 4 kez alkollü araç kullanmak, 2 kez de 100 ceza puanlı araç kullandığının tespit edilmişti.