Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
banner107

Ölümlü kazada karar açıklandı!

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak yargılanan sanık Samet Öztep’in aleyindeki davanın kararı açıklandı.

28 Ekim 2022 Cuma 14:21
74 Okunma
Ölümlü kazada karar açıklandı!



(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak yargılanan sanık Samet Öztep’in aleyindeki davanın kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın, Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve-veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi. Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığına, sabıkasız ve oldukça üzgün olduğunu belirtti. Motosiklet sürücüsünün kazada hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, müteveffanın kaza anında taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti. Barkın, ölümlü kazalarda yakınlarını kaybedenlerin büyük bir acı yaşadığına ve ölümlü kazaların yaygınlığına değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini, iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı. Barkın, ayrıca müteveffanın kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1 ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Samet Öztep, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
EN DOĞUDAN, EN BATIYA ULAŞTI...
EN DOĞUDAN, EN BATIYA ULAŞTI...
Bisikleti ile dünya turuna çıkan İtalyalı KKTC'ye geldi
Bisikleti ile dünya turuna çıkan İtalyalı KKTC'ye geldi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim