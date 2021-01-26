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Ölümlü kazada karar açıklandı

Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü A.K teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ocak 2021 Salı 18:29
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Ölümlü kazada karar açıklandı

Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü A.K teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı.

Arabulucu, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, araç sürücüsü zanlı A.K'nin, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaya Emrullah Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanacağını, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride yargılanacağı suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ay aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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