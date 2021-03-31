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Ölümlü kazada karar açıklandı

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü C.Ç yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:10
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Ölümlü kazada karar açıklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca TLC 194 plakalı ticari taksi aracı ile üç şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan C.Ç'nin seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini ifade etti. Polis, zanlıdan tahlil için 20 cc kan örneği alındığını ve kanında alkol bulunmadığını ancak maktul Cemre Sağıroğlu’nun kanında alkol tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Zeybek ayrıca maktul Sağıroğlu’nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü ve yere düştüğünü ve kaldığını daha sonra yaya geçidi olmayan yerden yolu karşıdan karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığının görüldüğünü belirtti.

Polis maktulün tasarrufunda yapılan aramada yeşil reçete ile alına bilen haplarda bulunduğunu da aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının tahkikata olumsuz etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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