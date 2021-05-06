Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Ölümlü kazada karar açıklandı

48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olan Mustafa Ürcan, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:56
556 Okunma
Ölümlü kazada karar açıklandı

(Kamalı Haber)

48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olan Mustafa Ürcan, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kararı okuyan Kâtip, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanığın Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki araçla, 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrederken, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarptığını ve Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptığını anımsattı. Katip, kaza sonucu, Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan eşi Devrim Yılmaz’In olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Katip, sanığın alkollü ve aşırı süratli araç kullanarak kazaya davetiye çıkarmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Katip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini ve 1 yıl süreyle motorlu araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 06.05.2021 14:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "
ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "
Toz, salı gününe kadar etkili olacak
Toz, salı gününe kadar etkili olacak
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim