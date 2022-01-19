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Ölümlü kazada karar açıklandı!

Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, 2017 yılında saat 03:30 sıralarında, Cadde Mutfak önlerinde (Hamitköy’den Gazimağusa istikametine doğru seyreden KG 633 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Dayanık’ın (E-26) dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Alper Soyek çarpıp ölümüne neden olmasıyla ilgili dava kararı açıklandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:59
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Ölümlü kazada karar açıklandı!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçu olduğunu, 7 yıla kadar hapis cezası ile 5 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğüne değindi.

Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini kaydetti.

Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirtip, bu tür suçları işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Kazada yaşamını yitiren müştekinin, yaya olarak yaya geçidinin 40 metre ilerisinden, 279 promil alkol etkisi altında yolu karşıdan karşıya geçerken, beklenmedik şekilde geri dönüş yapmasının sanığın motosikletiyle aşırı süratli gelmesiyle paniğe kapılması sonucu gerçekleştiğinin anlaşıldığının altını çizdi. Yargıç Murat Soytaç, sanığın, kaza yaptığı anda yeterli aydınlatma olmasına rağmen kaza öncesinde süratini azaltmadan seyretmesi, yorgun ve uykusuz motosiklet sürmesi nedeniyle manevra kabiliyetinden yoksun olması, U dönüşü yapılmayan noktadan U dönüşü yapması, kırmızı ışığı ihlal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, suçunu kabul etmesi, sabıkasız oluşunu, kaza nedeniyle sağ kolunun tamamen kullanamaz hale gelmesini lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini ve tahliye olduktan sonra 1 yıl motorlu araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

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