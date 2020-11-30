Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Ölümlü kazada karar verildi

Ercan-Yonca kavşağı anayolunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya çarpan taksi şoförü 18 ay hapis cezası aldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:37
2379 Okunma
Ölümlü kazada karar verildi

Ercan-Yonca kavşağı anayolunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya çarpan taksi şoförü 18 ay hapis cezası aldı.

Kararı okuyan Umut İnan, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

İnan, sanığın 100 kilometre hız tahdidi olan yolda 120 kilometre hızla seyretmesini ve yayayı 100 metre mesafeden görüp, hızını salim hadde indirememesini aleyhine, müteveffanın da bariyerleri atlayıp anayola giriş yapmasını sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti.

İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 30.11.2020 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim