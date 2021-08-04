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Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, 4 yıl hapis cezası aldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:51
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Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı

(Kamalı Haber)

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, 4 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kararı okuyan Kâtip, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Ölümlü trafik kazalarının ülkemizde yaygınlık kazandığını belirten Kâtip, sürücülerin trafik kurallarına uymaması ve ihmalkar davranması nedeniyle trafikte can kayıplarına yaşandığının altını çizdi. Toplumun can güvenliğini tehdit altında hissettiğini, ölümlü kazaların ülkemizde travmatik bir hal yarattığını dile getiren Kâtip, ölümlü kazalara neden olan sanıklara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini altını çizdi. Kâtip, sanığa verilecek cezaya karar verilirken kazanın oluş şekli, getirdiği sonuçlar ve sanığın taşıdığı kusurların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, sanığın seyir halde dikkatini cep telefonuna vermesi ve süratini salim hadde indirmemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Kâtip,  sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 4 yıl hapis cezası verdiklerini ve 1 yıl süreyle motorlu araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

Dava konusu kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 10 Mart 2019 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa - İskele Anayolu 4-5 kilometreleri boyunca GS 918 plakalı aracı doğu istikametine doğru kullanan Kalavaç'ta sakin Fatma Yakupoğluları’nın seyrettiği yolun üzerinde bulunan Yeniceköy yol kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa'da sakin İlter Taşpınar’ın yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucu meydana gelmişti. Çarpışma sonucunda her iki araç da yolun sağından çıkmış ve İlter Taşpınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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