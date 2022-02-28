Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kazayla ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Samet Öztep teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı Samet Öztep’in 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve TC uyruklu olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, talebe itiraz etti ve yargılanmaktan kaçmayacağını savunup, zanlı ile beraber ona kefil olabilecek 4 tanık dinletti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.