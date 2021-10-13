Künye
Kıbrıs 28
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya...
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
banner107
Flaş Haber
Hükümet istifa etti
Kapat

Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 15:01
979 Okunma
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
banner108

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı.

Polis, 13.10.2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Zamir Dereseven’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsü yolun sol kısmında yol dışında durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.00'de vefat ettiğini söyledi. Polis, zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikat yeni başladığından alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün poliste tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MECLİS GRUBU MECLİS'TE TOPLANDI
UBP MECLİS GRUBU MECLİS'TE TOPLANDI
Baybars: Yamalı bohça hükümetin istifası ülkenin önünü açtı
Baybars: Yamalı bohça hükümetin istifası ülkenin önünü açtı
UBP- DP-YDP Hükümeti Görevde 10 Ay Kaldı
UBP- DP-YDP Hükümeti Görevde 10 Ay Kaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim