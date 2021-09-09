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Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi

09 Eylül 2021 Perşembe 22:58
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Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi

ONUR ULAĞ / GÜNDEM  KIBRIS

Lefkoşa’da bu gece meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Feci kaza Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Jumbo mağazası önünde meydana geldi.

Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk'ün dalağının yırtıldığı ve 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk'ün kafatasında kırık oluştuğu öğrenildi. 

44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek'in de kalçasında kırık olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı gelen ilk bilgiler arasında...

Yaralananların  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Son Güncelleme: 09.09.2021 23:12
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