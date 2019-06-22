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Ölümlü kazada yeni gelişme!

Polis, dün Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve Hafız Ali Genç’in ölümüne neden olan trafik kazasına kiralık bir aracın da karıştığın belirledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
Ölümlü kazada yeni gelişme!

Polis, dün Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve Hafız Ali Genç’in ölümüne neden olan trafik kazasına kiralık bir aracın da karıştığın belirledi. Trafik kazasına karışan 2 aracın sürücüleri, bu sabah mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, dün 11.00 sıralarındaki kazada, Hessam Salahi (E-33) yönetimindeki ZRA 456 plakalı salon araç, Tatlısu istikametine seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden Ziya Tunaç (E-46) yönetimindeki EK 685 plakalı jeep aracı geçmek için yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Kamil Genç (E-55) yönetimindeki JB 432 plakalı salon araç ise, ZRA 456 plakalı salon araca çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada Ziya Tunaç yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JB 432 plakalı salon araçta yolcu olarak bulunan Hafız Ali Genç kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

EK 685 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu bulunan Osman Cepeoğlu, Altuğ Tatlısu Lefkoşa Devlet Hastanesinde; JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil Genç ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerden sonra taburcu oldu.

ZRA 456 plakalı araç sürücüsü Hessam Salahi ve JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil Genç hakkında, bugün çıkarıldıkları mahkemede, 3’er gün tutukluluk emri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ölümlü Kaza
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