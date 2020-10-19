Ölümlü Kazanın Ardından İhmal Çıktı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nun birinci kilometresinde, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı’nın karantinadan izinsiz ayrıldıktan sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.

Londra’dan adamıza gelen ve 7 gün karantina süresini River Side Hotel’de geçiren Fatma Kaşıkçı’nın karantina otelinden kaçtıktan sonra kaza yaptığı öğrenildi.

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan göre otel güvenliğini atlatarak izinsiz şekilde karantinadan ayrılan Fatma Kaşıkçı’nın kaza yaparak hayatını kaybettiği ifade edildi.

24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın ölümünün ardından ciddi bir ihmalin çıkması polisi harekete geçirdi. Polisin detaylı soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi. İhmalle ilgili polis soruşturması başlatıldı. İhmali tespit edilen otel sorumluları, güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılacak.

Bilindiği üzere yurtdışından ülkemize gelen kişiler 7 ile 14 gün arasında zorunlu karantina sürecine tabi tutuluyor.

Olay nasıl meydana gelmişti?

Gazimağusa'da sakin Fatma Kaşıkcı (K-24), yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma Yıldırım (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

HABER - KAYNAK : HABER KIBRIS