Ölümlü kazanın detayları belli olmaya başladı

Küçük Kaymaklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerinde arabasını terk ederek firar eden, KM 555 plakalı aracın sahibi yakalanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü!

Küçük Kaymaklı Jumbo Süpermarket karşısında saat 20.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişi daha yaralı.

Kazada hayatını kaybeden kişin Ali Gökhan Demirbilek, KM 555 plakalı aracın sürücüsünün ise Behai Pınardan olduğu öğrenildi

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...