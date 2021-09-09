Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı

Ölümlü kazanın detayları belli olmaya başladı

Feci kazada hayatını kaybeden kişinin ve kazaya karışan KM 555 plakalı aracın sürücüsünün isimleri belli oldu...

09 Eylül 2021 Perşembe 21:55
8088 Okunma
Ölümlü kazanın detayları belli olmaya başladı

Küçük Kaymaklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerinde arabasını terk ederek firar eden, KM 555 plakalı aracın sahibi yakalanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü!
Küçük Kaymaklı Jumbo Süpermarket karşısında saat 20.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişi daha yaralı.
Kazada hayatını kaybeden kişin Ali Gökhan Demirbilek, KM 555 plakalı aracın sürücüsünün ise Behai Pınardan olduğu öğrenildi
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi
Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim