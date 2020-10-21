Ölümlü kazayla sonuçlanan karantinadan kaçışa ilişkin soruşturma

ADA TV’de katıldığı TV programında Yalçın Cemal’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadan kaçan ve Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı'nın karantinadan kaçmasına ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Bakan Pilli şu sözleri kaydetti:

“Bu konuda kimseyi suçlayamam. Otellerde belli bir güvenlik vardır. Sağlık Bakanlığı olarak daha çok sağlıkla ilgileniyoruz ama orada güvenlik var. Otelin de sorumluluğu var. En iyi korunan cezaevlerinde bile kaçmalar olabiliyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmalar yapılıyor. Gereken yapılacak.”