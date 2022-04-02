Ölümlü trafik kazası!

Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde meydana gelen kazada bugün, saat 01:30 sıralarında, Çayönü'nde sakin Serkan BULAK (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldançıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.