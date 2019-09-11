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Ölümlü trafik kazası!

Yeni Erenköy-Yeşilköy arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Mehmet Akın hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:43
Ölümlü trafik kazası!

Yeni Erenköy-Yeşilköy arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığı tarafından verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy dahilinde, Yeşilköy’ de sakin 36 yaşındaki Mehmet Akın, yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Mehmet Akın'ın aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidişine göre yolun solundan çıkıp önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla atmasıyla yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Akın kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaMehmet Akın
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