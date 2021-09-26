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Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası meselesi ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Eylül 2021 Pazar 10:59
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Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tansel Çizer olayla ilgili bulguları aktardı. Çizer 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengiz Topel Hastahane Kavşağı üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki NH 233 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Lefke’de sakin Abdullah KESKİN’e (E-22) aracının sol ön kısmı ile çarpıp yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaya almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini ve otopsi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Tansel Çizer kazada NH 233 plakalı araca 20.000 TL tahmini hasar tespiti yapıldığı, araç sürücüsü Yılmaz’ın tutuklandığını vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah KESKİN
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