“Olumlu, verimli ve sıcak bir görüşmeydi”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, dünkü Ankara ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan görüşmenin, ‘olumlu, verimli ve sıcak’ bir görüşme olduğunu dile getirdi.

“EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÖDENECEK”

13’üncü maaşların, ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Ataoğlu, gerekli açıklamayı Başbakan Ersan Saner’in yapacağını belirterek, “En kısa süre içerisinde ödenebileceğini söyleyebilirim” dedi.

“ALTYAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAK”

Dünkü yapılan görüşmenin ardından ekonomi olarak rahatlamaya gidileceğini aktaran Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, turizmin önünün de açılabileceğini ifade etti.

Altyapı ve üst yapı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde başlaması hakkında ise talimat aldıklarına dikkat çeken Fikri Ataoğlu, yarım kalan yolların bitmesi, köylerdeki yolların yapılması, Dipkarpaz'da otobüslerin yoğun bir şekilde kullandığı yolların yapılması için çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi.

“AŞI KARNESİNİ GÖSTEREN ÜLKEYE RAHATLIKLA GİREBİLECEK”

Koronavirüs aşıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Türkiye’ye gelmesinin ardından buraya da geleceğinin altını çizerek, “Aşı olayı yaygınlaşmaya başladığında, aşı karnesini gösteren rahatlıkla ülkeye girebilecek” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATMADAN…”

Bugün Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme yapacaklarını da aktaran Ataoğlu, “Sağlığı riske atmadan, gerekli önlemler alınarak, kapalı gruplar halinde gelen misafirlerimiz, 3 günün ardından ayrıldıktan sonra sağlığı tehlikeye atmadan bu uygulama yapılabilirse ve çalışanlar bir şekilde kontrol edilebilecekse, ekonomiye bir katma değer katacağı için sıcak bakıyorum” dedi.

Öykü Kendir