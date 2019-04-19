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Olumsuz hava koşulları nedeni ile Turizm Şölenleri iptal edildi

19 Nisan 2019 Cuma 14:16
Olumsuz hava koşulları nedeni ile Turizm Şölenleri iptal edildi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre , turizm haftası nedeni ile haftasonu düzenlenecek olan turizm şölenleri hava koşulları nedeni ile iptal edildi.

Bakanlığı’n açıklaması şöyle:

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“Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm haftası nedeni ile haftasonu düzenleyeceği turizm şölenlerini olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal etmek zorunda kaldı.

Turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen turizm haftasında, 20 Nisan Cumartesi günü Mağusa Namık Kemal Meydanın’da, 21 Nisan Pazar günü ise Girne Antik Liman’da düzenlenecek olan Turizm Şölenlerinin Meteoroloji Dairesi’nden alınan görüş ışığında iptal edildiğini tüm kamuoyuna duyururuz.

Söz konusu iki şölenin önümüzdeki hafta sonu 27 ve 28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.Şölenler için hazırlık yapan tüm paydaşlarımızdan ve halkımızdan özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Turizm ŞöleniHaber
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