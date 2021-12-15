Ölümüyle yasa boğdu! İşte Elisa'nın ölüm nedeni

ÖZEL HABER

Lefkoşa’da dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Kaya ve Damla Kaya çiftinin 20 günlük bebekleri kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edilen bilgilere göre Elisa bebeğin kalp kapakçıklarında rahatsızlığı bulunduğu dün akşam saatlerinde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisine alındığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedilirken, minik Elisa’nın annesinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri yaktı.

“ELİSAM.. Cennet kapısında bekleyen meleğim, adını seçip de mi koymuşum yavrum yaktın içimi… dünyalar güzeli prensesim , anne kurban olsun yoluna uğruna… doymadım yavrum, doyamadım kuzum eşyaların kokun kaldı elimde tenimde,

Allah’ıma emanetsin yavrum,

Abin ablan büyüsün geleceğim yanına… kavuşacağız cennetinde.

Meleğimi son yolculuğuna uğurladık.. yanımızda olan arayan mesaj atan herkesten Allah razı olsun,

Ben senden razıyım annem, 20 gün de olsa yapabildiysem anneliğimi ne mutlu bana… sen hakkını helal et yavrum benim hakkım sütüm helal sana…”