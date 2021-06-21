Ölüye Diriye Saygı Yok

GÜNDEM KIBRIS - Özel Haber

KKTC’nin genelinde, eski mezarlara yönelik ilgisizlik büyük boyutlara ulaştı.

Yıllar önce doluluk oranları sınıra dayandığı için defin işlemlerine son verilen eski mezarlıkların bakımı nedense pek itibar görmüyor.

Mezarlıkta otlar ve ağaç budama işleri yapılıyor ancak budanan ağaçlar, devrilen ağaçlar ve kırılan ağaç dalları mezarlıkların etrafında veya üzerinde atıl vaziyette duruyor.

Birçok eski mezarlık bakımsızlıktan dolayı çöktü ve mezarlar üzerinde delikler oluştu.

Lefkoşa’da K.Kaymaklı’da bulunan ve içerisinde ilk şehitlerimizin bulunduğu eski Türk Mezarlığı’nda bakımsızlıktan dolayı mezar taşları ya sağa sola savrulmuş bir vaziyette ya da ayakta duran mezarların kenarına dayanmış bir şekilde duruyor.

Birçok mezarın bile kime ait olduğu kırılan mezar taşları yenilenmediği için belli olmazken mezarlığın duvarlarının yanında boş kola kutuları, su şişeleri, atık maskeler ve birçok çöp belediye tarafından temizlenmeyi bekliyor.

Mezarlığın bu halini gören vatandaşlar ise mezarlığı ne taşıdılar ne de revize ettiler diye isyan ederek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.