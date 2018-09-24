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Ombudsman Dairesi ve Ombudsman'dan özür

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:57
Ombudsman Dairesi ve Ombudsman'dan özür

BASIN BİLDİRİSİ;

PARALI İLAN

Yoğun çabalar sonucu gerçekleştirmiş olduğumuz Vounus Pişmiş Toprak Sempozyumu’na dair daha önce projeyi birlikte yürüttüğümüz kişilerin ne yazık ki yanlış bir şekilde ortaya koymuş oldukları kaygılarına yönelik Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan rapor neticesinde maalesef olumsuz bir süreç yaşamaya başladık.

Özellikle belirtmek isterim ki, işbu süreç içerisinde tarafımdan yapılan tüm beyanlar ve/veya kullanılan ifadeler Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve hatalı raporları düzenleyen teknik elemanlarına yönelik kullanılmıştır ve asla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin yaptığı araştırma ve o araştırmanın niteliği ile ilgili değildir. Kamu tarafından kullanılan ifadelerin yanlış algılanmamış olmasını ve eğer yanlış algılanma durumu varsa da Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nden ve Ombudsman’ın şahsından aleni olarak özür dilediğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Bu minvalde, naçizane kanaatimize göre büyük yanlışlıklar içerdiğini düşündüğümüz Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü raporlarına yönelik yaptığımız açıklama ve beyanların, medya ve/veya sosyal medyada amacını aşarak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne yöneltildiğini üzülerek takip ettik.

Ancak maalesef işbu açıklamalar ve beyanlarımız, direkt ve aleni olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün hatalı olduğunu düşündüğümüz raporlarına karşı yapılmış olmasına rağmen ne yazık ki Ombudsman’ın almış olduğu karar ve görüşlerine karşın yapılmış şeklinde algılanmıştır. İşbu yanlış anlaşılma neticesinde sosyal medya ve basında çıkan haberlerde yer alan ifadelerin doğru aktarılmamasından ve/veya özneleri eksik kullanmamızdan ve/veya özne eksikliğinden kaynaklı ve/veya bizim hatamızdan dolayı zem ve kadih ile tanımlanabilecek şekilde suçlayıcı ve/veya onur kırıcı anlam verebilecek ifadeler şeklinde algılanmıştır.

Kullandığımız veya yanlış anlaşılmayan sebebiyet veren ifadelerden dolayı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nden ve Ombudsman’ın şahsından özür dilediğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.

                                                                                                                     

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Başkanı Rauf Ersenal

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Anahtar Kelimeler:
Ombudsman DairesiOmbudsman
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