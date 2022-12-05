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Ombudsman İlkan Varol, Ankara’ya gidiyor

Ombudsman İlkan Varol yarın resmi temaslar ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:43
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Ombudsman İlkan Varol, Ankara’ya gidiyor



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol 6 Aralık 2022 tarihinde resmi temaslar ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

İlkan Varol, İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı konularının insan hakları perspektifinden sorgulanması ve bu konulara ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilecek “İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu’na katılacak.

İlkan Varol, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen ve birçok akademisyenin konuşmacı olarak katılacağı Sempozyuma, TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç’ın davetlisi olarak katılacak.

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