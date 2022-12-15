Ombudsman Varol, Ankara'da sempozyuma katıldı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) himayesinde Ankara’da düzenlenen “İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyum programı, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Ombudsmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası düzeyde on sekiz konuşmacı tarafından dört oturumda sunumlar gerçekleştirildi.

İki gün süren programın birinci gününde "İklim Değişikliği ve Gıda Hakkının İnsan Hakları Boyutunun Değerlendirilmesi", "Hukuk Pratiği Açısından İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı", ikinci gününde ise "Kentleşme ve Göç Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı", "İklim Değişikliği ve Gıda Krizinin Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkisi" başlıklı oturumlara yer verildi.

Sunulan tebliğlerin TİHEK tarafından kitaplaştırılacağı Sempozyuma, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç’ın özel davetlileri olarak katıldı.