Ombudsman’ın 6 aylık raporu yayımlandı

İdarenin uygulamaları nedeniyle haksızlığa uğradığını iddia eden vatandaşların başvuru mercilerinden biri olan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, bu yılın ilk altı ayında 59 başvuru aldı. Şikayetlerin çoğu İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet alanından geldi.

Ombudsman, 2016 yılı boyunca 114 başvuru almıştı.

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) Ocak – Haziran 2017 arasını kapsayan altı aylık raporu yayımlandı.

Ombudsman’ın 25. Dönem Raporu olarak yayımlanan raporun başında, 1996’da yürürlüğe giren yasayla kurulan Ombudsman’ın bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin idareden kaynaklanan şikayetini iletebilmesi esasına dayalı olarak kurulan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin amaçları ve çalışma yöntemiyle ilgili bilgiler yer aldı.

Soruşturma neticesinde tanzim edilen raporların şikayetlerin yoğunlaştığı alanlara ve/veya bireyler için rahatsızlık oluşturan konulara ışık tuttuğu bu nedenle söz konusu raporlarda idarenin iyi yönetim ilkelerine uygun davranması konusunda önerilerde ve/veya tavsiyelerde bulunarak problemin çözümlenmesi bakımından katkıda bulunduğu anlatılan raporda, idarenin tavsiye niteliğindeki kararlara uymasının beklendiği ancak hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin kısa bir süre içerisinde yerleşmesini beklemenin fazla iyimser bir yaklaşım olacağı, uzun vadede bunun başarılabileceğine inanç belirtildi.

Personel eksikliği ve altyapı yetersizliklerine değinilen Ombudsman raporunda, dairenin iş hacmi ve başvuru sayısının arttığı ifade edildi.

İNSAN HAKLARI KÜLTÜRÜNE KATKI

Ülkede insan hakları kültürüne katkıda bulunmanın dairenin hedefleri arasında olduğu belirtilen rapora göre Ombudsman 2012’de 17, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te 33, 2016’da 114 ve bu yılın ilk 6 ayında da 59 başvuru aldı.

Kişisel başvurular yanında Ombudsman’ın basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar, yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebileceği kaydedilen raporda bu yıl 6 ayda alınan başvuruların 29’unun Lefkoşa, 8’inin Girne, 11’inin Mağusa, 5’inin Güzelyurt, 5’inin İskele ve 2’sinin de Lefke’den geldiği bilgisi paylaşıldı.

EN ÇOK ŞİKAYET İÇİŞLERİ’NDEN

Başvurulardan 4’ü Başbakanlık, 1’i Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, 16’sı İçişleri, 4’ü Bayındırlık ve Ulaştırma, 11’i Milli Eğitim ve Kültür, 7’si Turizm ve Çevre, 5’i Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 3’ü Ekonomi ve Enerji bakanlıkları, 8’i de yerel yönetimlerle ilgili…

TAPU VE KADASTRO İLK SIRADA

Bu yılın ilk 6 ayında başvuruların konulara göre dağılımında ilk sırayı Tapu ve Kadastro Dairesi’yle ilgili şikayetler aldı.

Ombudsman, Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 17 başvurunun soruşturmalarını tamamlayarak raporlarını yayımladı. 17 başvurunun soruşturması başlatıldı ve yazışmalar neticesinde başvuru sahibi lehine sonuçlandı ve/veya geri çekildi. 4 başvuru, dava nedeniyle bekletiliyor. 6 başvuru, Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası tahtında ilgili makama iletildi. Bir başvuru konusu, olayın Polis tarafından yapılan soruşturma nedeniyle bekletiliyor. 25 rapor ise Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşüldü.

Raporun sonuç bölümünde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin Anayasal bir kuruluş olup, bağımsız ve tarafsız görev yaptığı vurgulanarak 6 aylık raporlarını Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakan’a sunduğu hatırlatıldı.

HİZMET KALİTESİ

Eşitlik, tarafsızlık ve haklı beklentiye uygunluk gibi ilkelerin İdare’nin sunduğu hizmetin kalitesini artırdığı ve bireylerin beklentilerine ve/veya ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde katkıda bulunduğu belirtilen rapor, şu ifadelerle tamamlandı:

“İyi İdare Yasası tahtında İdare’nin kararlarının gerekçeli, açık ve anlaşılır şekilde yazılması, İdare’ye yapılan şikayetlerin ilgili mercilere zamanında iletilmesi ve talep sahibinin dilekçesi ile ilgili bilgilendirilmesi gibi unsurlara dikkat edilmesi durumunda İdare görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olacaktır.”

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