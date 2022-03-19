Ömer Naşit: Belediyelerde, toplu iş sözleşmeleri kaldırılmak isteniyor

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili hazırlanan yasa taslağı hakkında, Kıbrıs Postası’na konuştu.

“BELEDİYELERDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ KALDIRILMAK İSTENİYOR”

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili hazırlanan yasa taslağında yapılmak istenenin tüm belediyelerdeki toplu iş sözleşmelerinin ortadan kaldırılması olduğuna vurgu yapan Naşit, kötü yönetilen ve/veya devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi sebebi ile oluşan belediyelerdeki mali çıkmazın faturasının belediye emekçilerine kesilmek istendiğini kaydetti. Naşit, “Bu, DEV-İŞ açısından kabul edilemez bir durumdur.” dedi.

“ANAYASA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KALDIRILAMAZ OLDUĞUNU SAĞLAYAN MADDELER VAR”

Anayasa’ya işaret eden Naşit, Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nda Belediye Personel Yasası ve İş Yasası’nda bu konuda bağlayıcı toplu İş Sözleşmelerinin devamlılığını ve kaldırılamaz olduğunu sağlayan maddeler olduğunu ifade etti. Naşit, yapılmak istenen yasa değişikliğinin Anayasa’ya aykırı bir durum olduğunu söyledi.

“HÜKÜMET, BAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI ‘DANIŞMAN’ ALARAK SUS PAYI VERMEK İSTİYOR”

Sürecin başından beri esas meselenin belediye sayıları değil, reformun içeriği olduğunun altını çizen Naşit, Buradan da anlıyoruz ki bazı belediye başkanlarını devlete danışman alarak sus payı vermek isteyen hükümet bunca yıllık sorunların faturasını emekçilere kesmeye çalışıyor. Bu Yasa Tasarısı bize bir kez daha ispatlıyor ki UBP-DP-YDP hükümeti emekçi düşmanıdır.” dedi.

47/2010 sayılı ‘Göç Yasası’ nda da aynı şeyin yapılmak istediğini dile getiren Naşit, ‘13.maaş dışında toplu sözleşmelerdeki tüm haklar kaldırılmak istendiğini, hepsinin birer birer verilen mücadele ile geri kazanıldığını söyledi.

“DEV-İŞ İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VARLIK SEBEBİDİR”

Dev-İş için toplu iş sözleşmelerinin varlık sebebi olduğunun altını çizen Naşit, Toplu sözleşmelerin korunması için grevse grev, süresiz grevse süresiz grev, açlık greviyse açlık grevi, ne gerekirse yapılacağını söyledi. Yıllarca verilen mücadele sonunda bugünlere getirilen, üyelerden başkanlardan emanet edilen toplu iş sözleşmelerini ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını belirten Naşit, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu ülkede hak ve hukukun olduğunu hükümet edenlere göstereceğiz. Bizim için Belediye Reform süreci bitmiştir. Bundan sonra artık bu yasa tasarısına karşı mücadele dönemi başlamıştır. Son olarak, Bu süreçte belediyelerin korumak için elinden geleni yapan onurlu başkanlar ile yasa tasarısıyla verilen siyasi rüşvetten dolayı suskunluk içerisinde olup bölge belediyesinin kapanmasına göz yuman belediye başkanlarını da toplumun ayırt etmesi gerektiği düşüncesindeyim.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI