Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Ömer Suay: “Amacımız dostluğu hatırlatmak”

Ömer Suay: “Amacımız dostluğu hatırlatmak”

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:15
Ömer Suay: “Amacımız dostluğu hatırlatmak”
banner10

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile “dostluğu hatırlatmak” ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, ülke genelindeki 580 dernek üyesine misafir olacak.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile hassas ve son derece önemli bir proje başlattıklarını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, “Amacımız kesinlikle kutlama ya da hediye dağıtmak değil. Amacımız dostluğu hatırlamak ve hatırlatmak” dedi.

Ömer Suay, ülke genelindeki 580 üyeye misafir olacaklarını ifade ederek, kendilerine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim