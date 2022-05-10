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Ömer Suay: Engelliler haftasını kutlamıyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, “KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak haftayı kutlamıyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 18:21
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Ömer Suay: Engelliler haftasını kutlamıyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Suay, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası, karşılaştığımız engellere dair hatırlatma ve çözümler arama adına farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bir haftadır” dedi.

“İnanıyor ve biliyoruz ki farkında olmak, zaten mevcut engellerin birçoğunu ortadan kaldıracaktır. Yeter ki samimiyet ve duyarlılıkla adımlar atılabilinsin” diyen Suay, şöyle devam etti:

“KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak haftayı kutlamıyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda ise sosyal dayanışmadan eğitime, sanattan spora, hayatın her noktasında yürüttüğümüz faaliyetler ile özelde engelli bireyler, genelde de ülkemiz için yoğun bir emek harcıyoruz.”

“BU DURUM BİZİ ÜZÜYOR...”

Suay, “İdarecilerimizden de özellikle rica ediyorum ki hafta ile alakalı kutlama açıklamasında ve benzeri demeçlerde bulunulmasın. Çünkü haftayı kutlamak, tüm sorunlar için yokmuş gibi kabul etmek, emeğimizi, mücadelemizi, hedeflerimizi yok saymak oluyor aslında ve bu durum da gerçekten bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

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