Ömer Suay'ın test sonucu pozitif

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, PCR test sonucunun pozitif çıktığını ve ailesiyle birlikte karantinaya alındığını duyurdu.

İşte Ömer Suay'ın açıklaması:

“Temaslı olarak başlayan hikaye, test sonucumun pozitif çıkmasıyla ete kemiğe büründü. Ailemle birlikte karantinaya alındık...

Uzun uzun yazıp haddimi aşmak istemem. Kendiniz, aileniz, tüm sevdikleriniz ve sağlık sistemimizdeki yaranın daha da derinleşmemesi için lütfen kurallara uyun. Ağır bir semptom yaşamasanız dahi ailede çıkan ilk vaka olmanın ve eşinizin, çocuklarınızın sizden dolayı karantinaya alınmasının hissi kelimelerle ifade edilemez. İnanın bana çok ağır...

Önümüzdeki günlerde hem sağlık sistemimizde ortaya çıkan güncel reaksiyonu, hem karantina sürecinin nasıl, ne şekilde işlediğini, hem de süreçte genel olarak yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim inşallah...”