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Ömer Tunç - Yusuf Güneş mahkemeye çıkarıldı

11 Şubat 2022 Cuma 09:27
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Ömer Tunç - Yusuf Güneş mahkemeye çıkarıldı
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Çatalköy'de düzenlenen hain saldırı sonucu sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç  ile Yusuf Güneş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Hatırlanacağı üzere; cinayet sonrasında Ömer Tunç olay saatinde kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilmiş, tutuklanmıştı.

9 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, 5 Ocak'ta Ömer Tunç ile adaya geldiği tespit edilen Yusuf Güneş de tutuklanmış, hakkında 1 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Son Güncelleme: 11.02.2022 10:36
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