Ömer Tunç - Yusuf Güneş mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy'de düzenlenen hain saldırı sonucu sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; cinayet sonrasında Ömer Tunç olay saatinde kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilmiş, tutuklanmıştı.

9 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, 5 Ocak'ta Ömer Tunç ile adaya geldiği tespit edilen Yusuf Güneş de tutuklanmış, hakkında 1 gün tutukluluk kararı alınmıştı.