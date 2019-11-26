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Ömerağa taminata bağlandı

(Kamalı Haber) – Hamitköy’de talihsiz bir kaza sonucu 3 yaşındaki Ege’nin ölümü ile sonuçlanan olayda dede Hüseyin Ömerağa taminata bağlandı. 

26 Kasım 2019 Salı 16:14
Ömerağa taminata bağlandı

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, olguları aktardı. Polis, 23.11.2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy’de Paşa Sokak üzerinde AA 729 plakalı traktör aracı doğu istikametine doğru kullandığı sırada yolun sağında bulunan Paşa Sokak No:2 adresindeki ikametgahının sınırlarını belirleyen bahçe kapısından sağa dönerek yokuş aşağı güney istikametine doğru seyrettiği esnada kullanımındaki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı adresteki evin bahçesinde önü güney istikametine bakar vaziyette park halinde bulunan MT 986 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına AA 729 plakalı traktör aracın sağ ön tekerleği çarptığını mahkemeye aktardı. Polis,  çarpışma esnasında AA 729 plakalı traktör aracın sürücüsü zanlının kucağında oturmakta olan ve bu şekilde seyahat eden Ege Metin Ömerağa’nın zemine düşerken traktörün sağ arka tekerleği altında kaldığını ve kaza mahallinde vefat ettiğini anlattı. Polis, zanlının kaza sonrasında sağlık sorunları nedeniyle kaldırılmış olduğu Devlet hastanesi Acil Servisi'nde müşahede altına alındığını ve dün taburcu olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Sağer, ayrıca ehliyetinin el konulmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Merağa
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Vatandaş 2019-11-26 16:24:38

Hayattaki en büyük acıyı yaşadı. Kimse bu durumda olmak istemez. Allah Yardımcısı olsun.

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Vatandas 2019-11-26 17:05:42 @Vatandaş

Amin, bida adam sanki bu aciyla kacmayi dusunecekmis gibi adamdan nakdi teminat istediler

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