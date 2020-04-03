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Ön muayene çadırı hizmete girdi

Lefkoşa’da Kolan British Hospital önüne virüs salgınını önlemek amacıyla kurulan ön muayene çadırı hizmet vermeye başladı.

03 Nisan 2020 Cuma 12:29
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Ön muayene çadırı hizmete girdi

Lefkoşa’da Kolan British Hospital, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin karantina hastanesi olmasının ardından, devlet hastanesi yerine hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı koordinasyonu ile Kolan Hastanesi girişine dün akşamüzeri kurulan ön muayene çadırı, bugün hizmete girdi.

Canlı yayında açıklama yapan Hastane İşletme Müdürü Hakan Şentürk, buradaki amacın kendilerine başvuran hastaların ön muayenelerini yapıp, ateş gibi farklı bulguları varsa Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği’ne yönlendirerek, hastanede bulunan hastaları riske atmamak olduğunu kaydetti.

Ateş ve öksürük gibi şikayeti olan hastalar bu çadırda muayene edilerek hastaya ilk müdahale çadırda gerçekleştirilecek.

Böylelikle, enfeksiyon bulaştırma riski taşıyan hastaların genel hastane içine alınmadan diğer hastalardan izole edilmesi ve daha güvenli bir ortamda muayeneleri sağlanacak.

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LEFKOŞAKolan British HospitalKoronavirüsCoronavirüs
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