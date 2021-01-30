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OnAir Evde kal konserleri bu gece başlıyor...

Koronavirüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipçileri ile ikincikez buluşmaya başlıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:33
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OnAir Evde kal konserleri bu gece başlıyor...

Ülkemizde ki salgına bağlı kapanma sürecinde izleticilere moral olması amacıyla oluşturulan evde kal konserleri #EvdeKal sloganıyla yeniden başlıyor. Konserler için açıklama yapan OnAir Network kurucu üst yöneticisi Engin Bulut, ilk konserin bugün gün saat 21.00’de Arda Gündüz ile başlayacağı konserler serisi bu gece start alıyor.

Koronavirüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipçileri ile ikincikez buluşmaya başlıyor, OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut “#EvdeKal Konserleri” ile ilgili açıklama yaptı.

Konserlerin kapanma devam ettiği sürece aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydeden Bulut, Evde Kal Konserleri serimize ülkemiz sanatcılarını takipcilerimizle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Arda Gündüz ile start veriyoruz, Ülkemizin sevilen ve güçlü sesi Arda Gündüz ve Umut Karacaoğlu ile bu gece Kıbrıs saati ile 21:00'da başlıyacak ve sırası ile bu hafta yer alacak sanatçılar:

31 Ocak Pazar - Soyhan Bilgeer

1 Şubat Pazartesi - Erdoğan Aşık

2 Şubat Salı - Salahi Acarca

3 Şubat Çarşamba - Osman Tuğsal

4 Şubat Perşembe - Salih Çiçek

5 Şubat Cuma - Eda Girgin

6 Şubat Cumartesi - Gizem Akbil

7 Şubat Pazar ( 19:00 Neslihan Çakır - 21:00 Aydın Alimer)

Son Güncelleme: 30.01.2021 14:42
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