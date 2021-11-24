Önal: 150 milyon TL’lik kredi imkanı sunuluyor…

Bankalar Birliği Başkanı, İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi üzerine hükümetin aldığı ekonomik paketi değerlendirdi paketin içeriğini anlattı. Paket kapsamında 150 milyon Türk Liralık kredi paketinin devreye sokulduğuna dikkat çeken Olgun Önal, krediden yaralanmak isteyenlere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekti.

Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve YAGA’nın bir süredir üzerinde çalıştığı paket kapsamında 4 maddelik bir ekonomik paket bugün Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından açıklanmıştı.

“Pandeminin ardından TL’nin hızlı değer kaybı herkesi zorluyor”

Pandemi koşullarının halen daha deva ettiğine dikkat çeken Bankalar Birliği Başkanı, İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, söz konusu durumun şirketleri finansal yönden zorladığına dikkat çekti.

Türk Lirası’nın döviz karşısında hızla değer kaybettiğinin altını çizen Önal, “Piyasalarda aşırı ve devamlı volatilite, artan hem tüketici hem de üretici tarafındaki enflasyon oranları, fiyat mekanizmasının sağlıklı işlemesini engelleyen tedarik ve satış koşulları bizleri ayrıca ve ciddi şekilde zorluyor” dedi.

“150 milyon Türk Liralık bir kredi paketi devreye alınıyor”

Hükümetin açıkladığı ekonomi paketi kapsamında 150 milyon TL’lik bir kredi paketinin devreye alındığını kaydeden Olgun Önal, söz konusu paketin, hem ticari alanda artan ihtiyaçlar için ek ve uygun koşullarda ilave likidite imkanı yaratacağını hem de kredi ödemelerinde zorluk yaşayanların kredilerini uygun şartlarda yapılandırabilmelerini sağlayacağını söyledi.

Ekonomik paketin detaylarını aktaran Olgun Önal şöyle devam etti:

Paket, 6 aya kadar ödemesiz dönemi de içerecek şekilde 36 ay vadeli, %13 faizli oluyor.

Vergi yükümlüsü gerçek ya da tüzel kişi işletmeler kredi kullanabiliyor. Kredi tutarı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Daha önce faiz destekli kredi kullanılmış olması bu yeni kredi imkanından faydalanılmasına engel teşkil etmiyor.

Kullandırımlar resmi kararların duyurulması sonrasında muhtemelen gelecek hafta başlamış olur.

“Kredi kartı faizlerinde indirime gidiliyor”

Kredi kartı akdi faiz oranları 1 Aralık’tan 31 Mart 2022 tarihine kadar aylık 2.60% yerine aylık 1.5% olarak uygulanıyor, gecikme faiz oranı da bu dönem için 1.5%’a indiriliyor, gecikme faizi bu dönemde uygulanmamış oluyor.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2021’de yürürlükten kalkacak olan Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin süresi 31 Mart 2022’ye uzatılıyor.

Yapılandırma ihtiyacı içindeki bireysel ve ticari kredi müşteriler kredilerini bankaları ile görüşerek yeniden ödeme planına bağlayabiliyor.

Aynı bankada yapılandırma durumunda ücret yok.

“Yapılandırmalar kısa sürede yapılacak”

Yine aynı bankada altı ayı aşmayan vade uzatımlarında, müşteri aleyhine faiz oranları değiştirilemiyor.

Yapılandırma ihtiyacı içindekilerin, çok sayıda bankaya başvurmaları ve kendilerine en uygun fiyatlama, teminat, vade ve buna benzer diğer koşulları sağlayan bankadan işlem yapmaları, Bankacılık sistemindeki tam rekabet koşullarının nimetlerinden azami ölçüde faydalanmaya çalışmaları destekleniyor.

Kredinin başka bir bankadan kredi kullanılarak kapatılması durumunda, en fazla binde 5 olmak üzere erken kapama ücreti hariç ücret alınamıyor.

Yapılandırma taleplerinin hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi süreler var.

Başvuru tarihinden başlayarak bireysel müşterilerde 10, ticari müşterilerde ise en fazla 30 gün içinde talebin sonuçlandırılması gerekiyor.