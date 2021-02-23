ÖNAL: “BİZDEKİ BORÇLANMA ORANI DÜŞÜKTÜR”

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Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önal, Genç TV’de katıldığı “Güne Dair” programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Ülkemizde bireylerin ve kurumların kredi borcu kullandığını vurgulayan Önal, “Kredi kullanıyoruz. Tüm işletmeler ve bireyler kredi kullanıyor. Çok borçlu bir ülke miyiz? Bunun cevabını verebilmek için, diğer ülkelerle kendimizi karşılaştırmalıyız. Bu kıyaslamaları yapmadan, ‘borç içinde yüzüyoruz’ diyemeyiz. AB’nin borçlanma oranlarına baktığımızda, Türkiye ve Güney’deki borçlanma oranlarına baktığımızda, bizdeki bireysel ve kurumsal borçlanma düzeyinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu kıyas Gayrı Safi Milli Hasıla’ya bakılarak yapılan bir kıyastır. O yüzden doğru olarak ele alınabilir. Borçlu bir kesim var. Ama bu borçlanma oranı, diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda, yüksek düzeyde değil” dedi.