Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
6 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

ÖNAL: “BİZDEKİ BORÇLANMA ORANI DÜŞÜKTÜR”

Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önal, Genç TV’de katıldığı “Güne Dair” programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

23 Şubat 2021 Salı 10:21
627 Okunma
ÖNAL: “BİZDEKİ BORÇLANMA ORANI DÜŞÜKTÜR”

ÖZEL HABER

Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önal, Genç TV’de katıldığı “Güne Dair” programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Ülkemizde bireylerin ve kurumların kredi borcu kullandığını vurgulayan Önal, “Kredi kullanıyoruz. Tüm işletmeler ve bireyler kredi kullanıyor. Çok borçlu bir ülke miyiz? Bunun cevabını verebilmek için, diğer ülkelerle kendimizi karşılaştırmalıyız. Bu kıyaslamaları yapmadan, ‘borç içinde yüzüyoruz’ diyemeyiz. AB’nin borçlanma oranlarına baktığımızda, Türkiye ve Güney’deki borçlanma oranlarına baktığımızda, bizdeki bireysel ve kurumsal borçlanma düzeyinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu kıyas Gayrı Safi Milli Hasıla’ya bakılarak yapılan bir kıyastır. O yüzden doğru olarak ele alınabilir. Borçlu bir kesim var. Ama bu borçlanma oranı, diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda, yüksek düzeyde değil” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim