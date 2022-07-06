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Önal: "Dünyanın altıncı en yüksek enflasyonu maalesef bizde"

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal yaptığı açıklamada "Dünyanın altıncı en yüksek enflasyonu maalesef bizde..." dedi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:01
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Önal: "Dünyanın altıncı en yüksek enflasyonu maalesef bizde"
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Önal'ın açıklaması şu şekilde:

Dünyanın altıncı en yüksek enflasyonu maalesef bizde...
KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre,  Haziran ayında gıda fiyatları %4,9 ulaştırma ise %21,7 artış kaydetti
Bu sonuçlarla, manşet enflasyon %110’u aşarak 27 yıl önceki 1995 yılı seviyesine geri döndü
Yüksek Enflasyon ortamlarında işletmelerin bilançoları bozuluyor, gerçek durumu göstermekten hızla uzaklaşıyor
Şirket bilançoları üzerindeki enflasyonun bozucu etkilerini ortadan kaldırmanın yöntemi “enflasyon muhasebesi” uygulamasına geçmektir
Enflasyon muhasebesi ile bilançolarda tarihsel değerlerle izlenen (stoklar, sabit varlıklar gibi) aktif değerler güncel değerleri ile değerlenir, cari fiyatlarla ifade edilir ve ilgili bilanço kalemleri düzeltilir
Böylelikle şirket aktiflerinin ve bilançolarının gerçek değerleri göstermesi sağlanır
Hem Vergi Usul Kanunumuz hem de Uluslararası Muhasebe Standartlarının enflasyon muhasebesi ile ilgili düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirilmeli, Şirket bilançolarımız yüksek enflasyona karşı korunmalıdır

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