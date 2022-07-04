Önal sordu: Gelecek stratejiniz nedir?

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ülkede yaşananlara isyan ederek, 'gelecek için stratejimiz nedir?' diye sordu.

Önal'ın açıklaması şu şekilde:

Monopol bir devlet kurumunu kurum içi ve dışı hatalarla fonksiyonlarını maddi ve teknik olarak yerine getiremez hale getirmek tam bizlik bir hikaye… KTHY’dan ders almış görünmüyoruz… Tek kelime ile yazık. Haftabaşı ve elektrik yok, gelecek hafta bayram,bir yandan ülkeye daha fazla insan gelsin diye çabalayan turizm, eğitim, konut geliştirme sektörleri, diğer yandan mevcut insanlarımız için bile yetersiz üst ve altyapılarımız… Ülke olarak gelecek stratejimiz nedir şahsen bilmiyorum, anlayamıyorum…